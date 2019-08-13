В Саратовской области будут производить сырье для атомных станций

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-13T16:11:13+03:00

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Генеральный директор АО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Всеволод Ханенко представил на Совете по инвестициям, который прошел сегодня в правительстве области, проект создания центра малотоннажной химии.

- Выяснилось, что целый ряд химических веществ перестал производиться в России, а поставлять их сейчас невозможно или невыгодно. Мы решили занять эту нишу, — рассказал Ханенко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», руководитель предприятия отметил, что с 2018 года началось строительство первой очереди производства химически осажденного мела в Татищевском районе, у деревни Докторовка. В эксплуатацию оно было введено в июле 2019 года. Ввод второй очереди в 2026 году позволит на 10% снизить зависимость от импорта.

Вторым продуктом, который выпускает Центр малотоннажной химии, является металлический натрий с побочным продуктом — гидрохлоридом натрия. Для него уже найдены потенциальные покупатели в России и за границей. При этом якорными потребителями могут стать атомные станции, для которых металлический натрий необходим в системах охлаждения.

Сейчас в России технология этого вещества утрачена, металлический натрий поставляют из Китая. Таким образом, по словам Ханенко, производство его на территории Саратовской области позволит уменьшить зависимость страны от импорта.

По словам бывшего министра промышленности и энергетики Сергея Лисовского, такой подход позволит исправить ряд стратегических ошибок. Он считает, что не следует останавливаться только на двух продуктах — химически осажденном меле и металлическом натрии — нужно привлекать в центр другие предприятия малотоннажной химии. Кроме того, можно создать научный центр для подготовки специалистов химпроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU