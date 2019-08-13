Под Саратовом задержан автобус с детьми, ехавшими на полу

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-13T16:01:15+03:00

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Следователи начали проверку по факту оказания некачественных транспортных услуг.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о перевозке детей микроавтобусом из Крыма в Челябинск.

По версии следствия, 13 августа в Хвалынске полиция остановила транспорт с детьми в салоне.

- 17 пассажиров ехали в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Им не хватило места в транспортном средстве, в связи с чем их разместили на полу. Водитель автобуса не имел сменщика и ехал большое расстояние без перерывов на отдых, что не соответствовало требованиям безопасности, — заявили в СУ СКР.

По данному факту организована проверка. Детей осмотрели медики.

Сейчас устанавливается владелец автобуса, затребованы документы. Следователи опрашивают водителя и сопровождающих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU