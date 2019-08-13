Ершовец из-за ревности ударил отверткой по iPhone

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-13T15:54:25+03:00

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Суд признал 36-летнего жителя Ершовского района виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 февраля 2019 года пьяный гражданин сидел в гостях у друга на улице Антонова в Ершове.

Он выпил и учинил ссору из-за ревности, а после — ударил отверткой по смартфону Apple iPhone 8 Plus 64 Gold за 36 тыс. рублей, принадлежащий потерпевшему.

Теперь телефон отремонтировать нельзя.

Суд назначил ему год исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU