Ершовец из-за ревности ударил отверткой по iPhone
Ему дали год колонии
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Суд признал 36-летнего жителя Ершовского района виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 февраля 2019 года пьяный гражданин сидел в гостях у друга на улице Антонова в Ершове.
Он выпил и учинил ссору из-за ревности, а после — ударил отверткой по смартфону Apple iPhone 8 Plus 64 Gold за 36 тыс. рублей, принадлежащий потерпевшему.
Теперь телефон отремонтировать нельзя.
Суд назначил ему год исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU