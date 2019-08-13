2019-08-13T15:54:25+03:00
Происшествия

Ершовец из-за ревности ударил отверткой по iPhone

Ему дали год колонии
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 36-летнего жителя Ершовского района виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 февраля 2019 года пьяный гражданин сидел в гостях у друга на улице Антонова в Ершове.

Он выпил и учинил ссору из-за ревности, а после — ударил отверткой по смартфону Apple iPhone 8 Plus 64 Gold за 36 тыс. рублей, принадлежащий потерпевшему.

Теперь телефон отремонтировать нельзя.

Суд назначил ему год исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24