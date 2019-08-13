Рабочий сорвался с 15-метровой высоты в вагонном депо Саратова
Мужчина госпитализирован в реанимацию
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В вагонном депо Саратова рабочий получил тяжелые травмы.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте, ЧП случилось в 10:35 12 августа.
По версии следствия, 38-летний рабочий, который в составе бригады ремонтировал крышу здания цеха, сорвался с высоты 15 метров.
Пострадавший с многочисленными травмами был незамедлительно госпитализирован в реанимацию городской больницы №1.
Следователи осмотрели место происшествия, начат опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU