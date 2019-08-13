Рабочий сорвался с 15-метровой высоты в вагонном депо Саратова

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-13T11:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В вагонном депо Саратова рабочий получил тяжелые травмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте, ЧП случилось в 10:35 12 августа.

По версии следствия, 38-летний рабочий, который в составе бригады ремонтировал крышу здания цеха, сорвался с высоты 15 метров.

Пострадавший с многочисленными травмами был незамедлительно госпитализирован в реанимацию городской больницы №1.

Следователи осмотрели место происшествия, начат опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU