Юный наблюдатель за подростковым сексом напал на двух мальчиков в Саратове

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-13T11:39:35+03:00

Подозреваемому 14 лет, его жертвам — по 15

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту сексуального надругательства над двумя подростками. Причем подозреваемый — младше своих жертв.

В СУ СКР региона смогли подтвердить «КП-Саратов» только факт возбуждения уголовного дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Все остальное пока не подлежит разглашению.

Информированный источник, впрочем, рассказал, что преступление было совершено 9 августа в парке Свободы в Волжском районе Саратова. По предварительной информации, 14-летний мальчик под угрозой кухонного ножа заставил двух 15-летних подростков совершать в отношении друг друга сексуальные действия. Сам он фактически не насиловал своих жертв.

Заявления в правоохранительные органы написали матери потерпевших детей. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU