Юный наблюдатель за подростковым сексом напал на двух мальчиков в Саратове
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту сексуального надругательства над двумя подростками. Причем подозреваемый — младше своих жертв.
В СУ СКР региона смогли подтвердить «КП-Саратов» только факт возбуждения уголовного дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Все остальное пока не подлежит разглашению.
Информированный источник, впрочем, рассказал, что преступление было совершено 9 августа в парке Свободы в Волжском районе Саратова. По предварительной информации, 14-летний мальчик под угрозой кухонного ножа заставил двух 15-летних подростков совершать в отношении друг друга сексуальные действия. Сам он фактически не насиловал своих жертв.
Заявления в правоохранительные органы написали матери потерпевших детей. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU