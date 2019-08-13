Под Саратовом мужчина изнасиловал бывшую, угрожая шариковой ручкой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-13T11:32:44+03:00

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Самойловского района. Его обвиняют в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством.

- Следствие считает, что вечером 9 августа пьяный злоумышленник пришел к своей бывшей 46-летней сожительнице. Женщина была дома одна и заявила, что больше между ними отношений не будет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это мужчина повалил потерпевшую на пол и стал душить. Затем он схватил шариковую ручку, поднес ее к шее экс-возлюбленной и заявил, что убьет ее, если она будет сопротивляться, а затем изнасиловал.

После преступления злоумышленник спокойной расположился на крыльце дома бывшей сожительницы. Женщина смогла убежать к соседке и от нее вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители нашли спящего мужчину в доме потерпевшей.

Следователи задержали злоумышленника, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU