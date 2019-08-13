В Саратове увидели доставщика еды на белом коне
Местные жители отметили, что это не мечта, а сказка
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Вчера, 12 августа, в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимок необычного доставщика еды.
Горожан удивило то, что мужчина развозит свои заказы верхом.
Местные жительницы сыронизировали, что он напоминает принца на белом коне — «не мечта, а сказка».
Лидия Щадрина отметила, что, по ее мнению, конь худой, провисает, мышц нигде нет, с больными ногами.
Остальные горожане не поддержали эту идею.
Запись набрала более 20 тыс. просмотров и вызвала немалый ажиотаж у местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU