В Саратове увидели доставщика еды на белом коне

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-13T11:00:43+03:00

Местные жители отметили, что это не мечта, а сказка

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Вчера, 12 августа, в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимок необычного доставщика еды.

Горожан удивило то, что мужчина развозит свои заказы верхом.

Местные жительницы сыронизировали, что он напоминает принца на белом коне — «не мечта, а сказка».

Лидия Щадрина отметила, что, по ее мнению, конь худой, провисает, мышц нигде нет, с больными ногами.

Остальные горожане не поддержали эту идею.

Запись набрала более 20 тыс. просмотров и вызвала немалый ажиотаж у местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU