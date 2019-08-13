В Вольске мужчина ограбил магазин ради бутылки водки
Напиток у него изъяли
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Полиция Вольского района раскрыла грабеж из магазина на Радужной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, по словам 43-летнего администратора торговой точки, неизвестный забрал из магазина бутылку водки «Пять озер» в 11:30 12 августа.
По подозрению в преступлении задержан 31-летний рецидивист, похищенное у него изъяли, а на мужчину завели уголовное дело.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU