В Вольске мужчина ограбил магазин ради бутылки водки

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-13T09:35:46+03:00

Напиток у него изъяли

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Полиция Вольского района раскрыла грабеж из магазина на Радужной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, по словам 43-летнего администратора торговой точки, неизвестный забрал из магазина бутылку водки «Пять озер» в 11:30 12 августа.

По подозрению в преступлении задержан 31-летний рецидивист, похищенное у него изъяли, а на мужчину завели уголовное дело.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU