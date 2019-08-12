Для трех саратовских маршрутов полгода ищут перевозчиков

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-12T17:32:20+03:00

С зимы никто не подал заявок

Изменить размер текста: A A

В Саратове уже полгода не могут найти перевозчиков на маршрут №43 («Саратоворгсинтез» — дачи «Нитрона»), №39 ( стадион «Волга» — поселок «Водник») и №7( стадион «Волга» — Князевка»).

Отметим, что «семерка» была единственным способом для жителей села Князевка приехать в город.

Сегодня, 12 августа, на сайте госзакупок обнародованы заявки на 3 из 6 маршрутов в рамках объявленного в июле конкурса.

Повезло маршруту №1 ( Радищева — 2-я Гуселка»). Заявку на него подало ИП Наталья Черкасова. Предприниматели Наталья Данилова и Алиса Черкасова конкурируют между собой за маршрут №34 ( Радищева — Займище). Работать на маршруте №66 хотят Черкасова, Данилова и Александр Ворыпаев.

Победителя определят после рассмотрения заявок 15 августа.

Напомним, первый конкурс объявили еще 1 февраля. Конверты вскрыли 4 марта и оказалось, что на 13 из 88 маршрутов никто не подал заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU