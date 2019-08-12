В Пугачеве мужчина убил приятеля, прыгнув ему на голову
Суд отправил убийцу в колонию на 10 лет
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В Пугачевском районе Саратовской области вынесен приговор 33-летнему убийце.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.
Преступление было совершено ночью 28 апреля. Пьяный мужчина поругался со своим приятелем возле кафе на улице Революционная. Он не только избил его руками и ногами, но, когда тот упал, с разбега прыгнул ему на голову.
От полученных травм 26-летний потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали злоумышленника, который попытался скрыться.
ИСТОЧНИК KP.RU