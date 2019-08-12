В Пугачеве мужчина убил приятеля, прыгнув ему на голову

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-12T15:22:58+03:00

Суд отправил убийцу в колонию на 10 лет

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В Пугачевском районе Саратовской области вынесен приговор 33-летнему убийце.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

Преступление было совершено ночью 28 апреля. Пьяный мужчина поругался со своим приятелем возле кафе на улице Революционная. Он не только избил его руками и ногами, но, когда тот упал, с разбега прыгнул ему на голову.

От полученных травм 26-летний потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали злоумышленника, который попытался скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU