2019-08-12T14:25:15+03:00
Общество

В Саратове потепление начнется в среду

Столбик термометра поднимется до 30 градусов
Екатерина Семенова
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Температура воды в Волге около 19 градусовТемпература воды в Волге около 19 градусовФото: Екатерина Семенова
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Саратовскую область ждет небольшое потепление.

Как сообщил «КП-Саратов» руководитель регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, уже в среду, 14 августа, ветер сменит направление с северо-западного на западное, потом — на южное и в итоге — на юго-восточное. Это приведет к тому, что в область перестанут поступать холодные воздушные массы.

Скорость ветра также ослабеет — до 3-8 м/с.

Температура начнет повышаться. Если в среду столбик термометра в Саратове покажет до 27 градусов, то в пятницу днем воздух прогреется до 30 градусов. По ночам также потеплеет — до 22 градусов.

В юго-восточных районах Заволжья будет еще жарче — до 33 градусов.

Впрочем, в субботу и воскресенье вновь станет немного прохладнее, примерно на 3 градуса.

Температура воды в Волге, по оценке на утро 12 августа, составляет 19,2 градуса, что примерно на 4 градуса ниже многолетних наблюдений. К выходным, по прогнозу метеорологов, она потеплеет до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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