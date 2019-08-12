Под Саратовом в протаранившем грузовик Lexus пострадал ребенок
Иномарка ехала в Краснодарский край из Омска
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В аварии на Вольском тракте в Саратовском районе пострадал ребенок.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», всего в аварию попали четыре человека, включая водителя и шестилетнего ребенка.
По предварительной информации, пострадавшие ехали на автомобиле Lexus из Омска в Краснодарский край. Иномарка влетела в стоящий грузовик.
Госпитализация потребовалась единственной пострадавшей женщине. Трое остальных, включая ребенка, были осмотрены и отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU