Под Саратовом в протаранившем грузовик Lexus пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-12T09:08:07+03:00

Иномарка ехала в Краснодарский край из Омска

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В аварии на Вольском тракте в Саратовском районе пострадал ребенок.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», всего в аварию попали четыре человека, включая водителя и шестилетнего ребенка.

По предварительной информации, пострадавшие ехали на автомобиле Lexus из Омска в Краснодарский край. Иномарка влетела в стоящий грузовик.

Госпитализация потребовалась единственной пострадавшей женщине. Трое остальных, включая ребенка, были осмотрены и отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU