В Саратовской области появятся семена из Польши

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-12T08:42:31+03:00

Решение о ввозе будет приниматься насчет каждой партии

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило АО «СПП «СОРТСЕМОВОЩ» из Санкт-Петербурга, ООО «Агрофирма АЭЛИТА» и «Севита» из Москвы ввозить в Россию семена из польских питомников.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение о ввозе каждой партии будут принимать после лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU