В Саратовской области появятся семена из Польши
Решение о ввозе будет приниматься насчет каждой партии
Изменить размер текста:
Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило АО «СПП «СОРТСЕМОВОЩ» из Санкт-Петербурга, ООО «Агрофирма АЭЛИТА» и «Севита» из Москвы ввозить в Россию семена из польских питомников.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение о ввозе каждой партии будут принимать после лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU