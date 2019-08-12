У продавца арбузов украли 85 тыс. рублей в Пугачеве

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-12T08:24:43+03:00

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В Пугачевском районе Саратовской области обокрали 23-летнего продавца арбузов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, сообщение о краже поступило 7 августа.

По словам потерпевшего, неизвестные похитили у него сумку с деньгами в сумме 85 тыс. рублей от дома на улице Кутякова.

11 августа полиция задержала 22-летнего жителя Пугачева, который ранее уже был судим за кражи. У него удалось изъять 55 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU