У продавца арбузов украли 85 тыс. рублей в Пугачеве
Задержан ранее судимый 22-летний парень
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В Пугачевском районе Саратовской области обокрали 23-летнего продавца арбузов.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, сообщение о краже поступило 7 августа.
По словам потерпевшего, неизвестные похитили у него сумку с деньгами в сумме 85 тыс. рублей от дома на улице Кутякова.
11 августа полиция задержала 22-летнего жителя Пугачева, который ранее уже был судим за кражи. У него удалось изъять 55 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU