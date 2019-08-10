В Саратове разбойник силой отобрал у мужчины 11,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-10T16:42:17+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла разбойное нападение на 27-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 июня неизвестный напал на него у магазина на улице Батавина и силой отобрал 11,5 тыс. рублей.

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело, сейчас идет поиск соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU