В Саратове разбойник силой отобрал у мужчины 11,5 тыс. рублей
Его задержали
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Полиция Кировского района раскрыла разбойное нападение на 27-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 июня неизвестный напал на него у магазина на улице Батавина и силой отобрал 11,5 тыс. рублей.
Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело, сейчас идет поиск соучастников.
ИСТОЧНИК KP.RU