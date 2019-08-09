В колонии под Саратовом заключенные торговали мягкими игрушками

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-09T15:36:21+03:00

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В колонии №11 Красноармейского района Саратовской области заключенные выставили свои товары.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, на ярмарку съехались местные жители и родственники осужденных.

На ярмарке были представлены товары, изготовленные заключенными: одежда, мягкие игрушки, кухонные полотенца. Кроме того, в продаже были сельхозпродукты: яйца и свёкла.

Сейчас в швейном цехе колонии работают более 100 заключенных. Еще 15 человек трудятся на сельскохозяйственном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU