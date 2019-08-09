В колонии под Саратовом заключенные торговали мягкими игрушками
Состоялась выставка-ярмарка местных товаров и продуктов
Фото УФСИН по Саратовской области
Изменить размер текста:
В колонии №11 Красноармейского района Саратовской области заключенные выставили свои товары.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, на ярмарку съехались местные жители и родственники осужденных.
На ярмарке были представлены товары, изготовленные заключенными: одежда, мягкие игрушки, кухонные полотенца. Кроме того, в продаже были сельхозпродукты: яйца и свёкла.
Сейчас в швейном цехе колонии работают более 100 заключенных. Еще 15 человек трудятся на сельскохозяйственном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU