2019-08-09T15:26:45+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по снижению коммуналки

Выявлено 73 интернет-ресурса
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Саратовского района выявила интернет-страницы, где рассказывали как нарушить жилищное законодательство.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 73 сайтах продавали приборы, используемые для остановки счетчиков расхода воды, электроэнергии и газа с целью хищения энергоресурсов.

Согласно федеральному закону, за предоставление такой информации грозит уголовная или административная ответственность.

Районная прокуратура направила в суд иск о закрытии сайтов, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове на большой скорости перевернулась иномарка
В Саратове три водителя отсидели десять суток за пьяную езду
В Саратовской области появятся семена из Франции и Израиля
В Саратове ночью будут асфальтировать улицу Кутякова и 2-й Детский проезд
Саратовцы отметят 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова
В Саратовской области увеличили прожиточный минимум
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство для уколов животным
В Вольске мотоциклист сбил ДПСника люлькой и подался в бега
Николай Панков предложил строителям работать под лозунгом «Чтоб дом стоял, и люди жили»
Дольщики домов Абасова в Саратове не хотят ждать окончания строительства
Гостей фестиваля «Палитра ремесел» ждет сеновал, яхта и модное «Селфи-360»
Саратовцы побывали в цветочной стране
Саратовцы бесплатно попробуют сладости
Саратовские чиновники выявили массу нарушений в четырех маршрутках
В колонии под Саратовом заключенные торговали мягкими игрушками
Три человека погибли при пожаре на битумовозе в Саратове
Саратовские предприятия за год получили прибыль 22,8 млрд рублей
Саратовских строителей поздравили первые лица области
Престарелый отец получил 13 лет колонии за развращение трехлетней дочери в Саратове