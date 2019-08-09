Саратовская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по снижению коммуналки
Выявлено 73 интернет-ресурса
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Прокуратура Саратовского района выявила интернет-страницы, где рассказывали как нарушить жилищное законодательство.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 73 сайтах продавали приборы, используемые для остановки счетчиков расхода воды, электроэнергии и газа с целью хищения энергоресурсов.
Согласно федеральному закону, за предоставление такой информации грозит уголовная или административная ответственность.
Районная прокуратура направила в суд иск о закрытии сайтов, эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU