Саратовская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по снижению коммуналки

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-09T15:26:45+03:00

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Прокуратура Саратовского района выявила интернет-страницы, где рассказывали как нарушить жилищное законодательство.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 73 сайтах продавали приборы, используемые для остановки счетчиков расхода воды, электроэнергии и газа с целью хищения энергоресурсов.

Согласно федеральному закону, за предоставление такой информации грозит уголовная или административная ответственность.

Районная прокуратура направила в суд иск о закрытии сайтов, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU