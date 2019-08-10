В Саратовской области в субботу пройдет сильный дождь

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-10T07:52:59+03:00

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В Саратовской области сегодня, 10 августа, ожидается облачная погода с сильными дождями.

- Днем местами по региону пройдет гроза, возможен град, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 4-9 м/с и порывами до 15-20 м/с, а иногда и до 23 м/с.

Температура также не будет слишком высокой. Днем столбик термометра остановится на отметке от +17 до +22 градусов, местами в Левобережье — до +26…+31.

ИСТОЧНИК KP.RU