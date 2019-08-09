Трамвай протаранил легковушку на Астраханской
Машина стояла слишком близко к рельсам [видео]
Кадр из видео с регистратора
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В центре Саратова трамвай столкнулся с легковушкой.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария случилась на пересечении улиц Астраханская и Посадского.
На видео с регистратора, которое опубликовано в группе «Типичный Саратов», запечатлено, что водитель иномарки притормозил слишком близко к рельсам и трамвай маршрута №3 протаранил его.
ДТП с трамваем в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU