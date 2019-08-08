Пенсионеры из России и Голландии устроили ДТП на трассе под Саратовом
75-летний водитель отечественного авто госпитализирован
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На 469-м километре трассы Саратов – Озинки столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2105.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», иномаркой управлял 72-летний гражданин Нидерландов. За рулем отечественного авто находился 75-летний мужчина.
По предварительной версии «пятерка» выезжала со второстепенной дороги.
В аварии пострадал водитель ВАЗа, он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU