Саратов готов к отопительному сезону на 76%

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-08T12:18:44+03:00

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Саратовская область готова к отопительному сезону на 68%.

- Если говорить про Саратов отдельно, то готовность составляет 76%. Все вскрышные работы идут по графику, — сообщил на пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Также на мероприятии была затронута тема благоустройства дворов.

Как отметили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, с начала года улучшено уже 108 дворовых территорий: в ЗАТО Шиханы и Михайловский, Вольске, Балашове, Красном Куте и других. До конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется еще 245.

Также благоустроят 75 общественных пространств. Работы уже прошли на Центральной площади Калининска, в сквере в Питерке, на территории у знака «Вертолет МИ-24В» в Пугачеве и в других местах.

На пресс-конференции было отмечено, что в рамках регионального проекта «Жилье» за 2019-2024 годы в Саратовской области построят 8,983 млн кв. м жилья, а задача на 2019-й — ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU