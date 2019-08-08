В Саратове установят четыре новых остановки общественного транспорта
К тому же две появились на Политехнической и 4-м Московском проезде
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В Саратове до конца августа поставят четыре новых остановки для людей, ожидающих общественный транспорт.
- «Новое кладбище» появится на Московском шоссе, «ЖК «Ласточкино» у дома №44 по улице Романтиков, на Астраханской улице — два павильона у трамвайной остановки «Центральный колхозный рынок» по направлению из центра, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
К тому же за прошедшие две недели уже поставили две остановки — на пересечении Политехнической и 3-го Товарного проезда, а также «Элеватор» на 4-м Московском проезде.
Всего сейчас на балансе городского предприятия числятся 532 остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU