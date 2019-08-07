В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»
На мероприятии будут готовить блюда в тандыре
Изменить размер текста:
В Саратове с 16 по 18 августа состоится фестиваль «Городские выходные».Здесь место себе найдут творческие люди всех возрастов.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на мероприятии приготовят блюда из тандыра, за чем будут наблюдать гости фестиваля.
Фуд-корт расположится на улице Волжская и у магазина «Антей».
Кроме того, граждан ждет мобильный фотокросс и экскурсия по площадкам.
ИСТОЧНИК KP.RU