2019-08-07T10:37:48+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»

На мероприятии будут готовить блюда в тандыре
Дарья Вострикова
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В Саратове с 16 по 18 августа состоится фестиваль «Городские выходные».Здесь место себе найдут творческие люди всех возрастов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на мероприятии приготовят блюда из тандыра, за чем будут наблюдать гости фестиваля.

Фуд-корт расположится на улице Волжская и у магазина «Антей».

Кроме того, граждан ждет мобильный фотокросс и экскурсия по площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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