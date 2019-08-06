2019-08-06T16:11:10+03:00
Общество

В Саратовской области производство яиц выросло на 3%

Мяса птицы произведено на уровне 2018 года
Екатерина Семенова
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Птицефабрики Саратовской области за первое полугодие произвели 12,5 тыс. тонн мяса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, яиц было произведено 241,1 млн штук.

Таким образом, производство мяса птицы сохранилось на уровне 2018 года, а яиц — выросло на 3%.

Всего в регионе работают восемь птицефабрик яичного направления, одна — мясного и три племенных репродуктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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