В Саратовской области производство яиц выросло на 3%
Мяса птицы произведено на уровне 2018 года
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Птицефабрики Саратовской области за первое полугодие произвели 12,5 тыс. тонн мяса.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, яиц было произведено 241,1 млн штук.
Таким образом, производство мяса птицы сохранилось на уровне 2018 года, а яиц — выросло на 3%.
Всего в регионе работают восемь птицефабрик яичного направления, одна — мясного и три племенных репродуктора.
ИСТОЧНИК KP.RU