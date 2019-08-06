В Саратове утвердили границы охранной зоны Театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-06T15:15:54+03:00

На этой территории нельзя устанавливать рекламу и строить

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин утвердил границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета» на Театральной площади.

Соответствующее постановление опубликовано вчера, 5 августа.

Устанавливаются границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта, режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки.

Границы охранной зоны проходят через улицы Московская, Горького, Большая Казачья, Первомайская и Радищева.

На этой территории нельзя строить, организовывать свалки и проводить реконструкцию объектов капитального строительства.

Кроме того, запрещено устанавливать рекламу, вышки сотовой связи, а также директивный уровень улиц и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU