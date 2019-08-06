В Саратове утвердили границы охранной зоны Театра оперы и балета
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин утвердил границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета» на Театральной площади.
Соответствующее постановление опубликовано вчера, 5 августа.
Устанавливаются границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта, режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки.
Границы охранной зоны проходят через улицы Московская, Горького, Большая Казачья, Первомайская и Радищева.
На этой территории нельзя строить, организовывать свалки и проводить реконструкцию объектов капитального строительства.
Кроме того, запрещено устанавливать рекламу, вышки сотовой связи, а также директивный уровень улиц и тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU