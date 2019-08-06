СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-06T14:34:57+03:00

В Саратове ожидается рост цен на проезд Фото: Екатерина Семенова

За поездку придется отдать около 30 рублей

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В Саратове с 1 января может подорожать проезд.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, уже несколько перевозчиков изъявили желание повысить цены до 28-30 рублей. Поездка в два конца приближается к одной поездке на московском метро — в 2019 году столичные жители отдают за проезд 55 рублей.

Напомним, сейчас согласовывать эти изменения не нужно. Перевозчики вправе самостоятельно повысить тарифы, лишь уведомить мэрию заранее.

В администрации пока информация подтверждения не получила.

Тема получила огласку в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

По мнению горожанина Владимира Данкова, с повышением цен должны меняться и сами автобусы, должна появиться оплата картой и кондиционеры.

Ирина Билая отметила, что лучший выход для водителей — ездить своим ходом и не переплачивать.

Оксэна Шпакаускас добавила, что можно пересесть на велосипед, чтобы не создавать еще больше пробок.

Возмущенный Павел Дубровин написал, что в таком случае лучше сразу уезжать из города, а по мнению Романа Капустина, новая цена вполне приемлема.

В основной своей массе население встретило такое предложение негативно, ведь тратить большую часть своей зарплаты на проезд не хочет никто.

ИСТОЧНИК KP.RU