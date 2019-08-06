В Саратове ожидается рост цен на проезд
В Саратове с 1 января может подорожать проезд.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, уже несколько перевозчиков изъявили желание повысить цены до 28-30 рублей. Поездка в два конца приближается к одной поездке на московском метро — в 2019 году столичные жители отдают за проезд 55 рублей.
Напомним, сейчас согласовывать эти изменения не нужно. Перевозчики вправе самостоятельно повысить тарифы, лишь уведомить мэрию заранее.
В администрации пока информация подтверждения не получила.
Тема получила огласку в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
По мнению горожанина Владимира Данкова, с повышением цен должны меняться и сами автобусы, должна появиться оплата картой и кондиционеры.
Ирина Билая отметила, что лучший выход для водителей — ездить своим ходом и не переплачивать.
Оксэна Шпакаускас добавила, что можно пересесть на велосипед, чтобы не создавать еще больше пробок.
Возмущенный Павел Дубровин написал, что в таком случае лучше сразу уезжать из города, а по мнению Романа Капустина, новая цена вполне приемлема.
В основной своей массе население встретило такое предложение негативно, ведь тратить большую часть своей зарплаты на проезд не хочет никто.
ИСТОЧНИК KP.RU