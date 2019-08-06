Пенсионер украл у саратовца сотовый телефон

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-06T13:26:00+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции с заявлением о краже обратился 37-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на общей коммунальной кухне дома на 2-й Прокатной улице у него украли телефон стоимостью 8,5 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 65-летний сосед потерпевшего, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU