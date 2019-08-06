2019-08-06T12:36:35+03:00
Общество

В Саратове 14-летний лицеист отравился неизвестным веществом

Сотрудники прокуратуры проверят, как он живет, воспитывается, исполняют ли его родители свои обязанности
Ольга Симонова
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту госпитализации подростка с отравлением неизвестным веществом.

- 14-летний учащийся одного из лицеев Саратова 3 августа был доставлен в приемное отделение горбольницы №3, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство проверит, какие у подростка условия жизни и воспитания, как его родители исполняют свои обязанности.

Также сотрудники прокуратуры дадут оценку профилактической работе в лицее.

После проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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