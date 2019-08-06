В Саратове 14-летний лицеист отравился неизвестным веществом
Сотрудники прокуратуры проверят, как он живет, воспитывается, исполняют ли его родители свои обязанности
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту госпитализации подростка с отравлением неизвестным веществом.
- 14-летний учащийся одного из лицеев Саратова 3 августа был доставлен в приемное отделение горбольницы №3, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Надзорное ведомство проверит, какие у подростка условия жизни и воспитания, как его родители исполняют свои обязанности.
Также сотрудники прокуратуры дадут оценку профилактической работе в лицее.
После проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU