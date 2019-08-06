Под Саратовом заключили под стражу сторожа-убийцу с ружьем
В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения в Романовском районе трупа мужчины с огнестрельными ранениями.
- Обвиняемого 50-летнего сторожа заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Напомним, 3 августа 2019 года 32-летний мужчина пил с тремя приятелями на берегу пруда в селе Осиновка. К ним присоединился 50-летний сторож водоема и начал спорить с одним из мужчин, говоря, что рыбу тут ловить не разрешено.
После окончания словесного спора он взял в сторожке ружье и выстрелил в 32-летнего гражданина в грудь и голову, из-за чего потерпевший скончался.
Злоумышленник сам пришел в полицию и во всем признался.
Пока он находится под стражей, расследование убийства продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU