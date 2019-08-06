В Саратове случилось 11 ДТП с малолетними велосипедистами

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-06T09:15:42+03:00

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За семь месяцев 2019 года в Саратове случилось 11 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов и одно — с юным водителем мототранспортного средства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, во время летних каникул число таких аварий существенно возрастает.

С 6 по 9 августа на территории Саратова пройдет профилактическая акция «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед».

Госавтоинспекторы напоминают, что до 14 лет велосипедисты не имеют права выезжать на дорогу даже по пешеходному переходу. Мотоциклом, мопедом и скутером можно управлять только с 16 лет. На эти виды транспорта необходимо получить права.

ИСТОЧНИК KP.RU