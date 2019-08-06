В Саратове задержаны муж с женой, покупавшие деликатесы по чужой карточке

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-06T08:47:02+03:00

Женщина нашла карту в банкомате, а муж отправился по магазинам [видео]

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В Саратове полиция задержала супружескую пару, подозреваемую в краже банковской карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, карточку, которую забыл в банкомате предыдущий клиент, присвоила женщина.

При этом супруги не стали возвращать находку или сообщать в банк, а принялись тратить деньги. Муж в течение двух часов ходил по магазинам, покупал сначала сигареты, а потом дорогой алкоголь и деликатесы.

Полиция предупреждает, что присвоение чужой карты является преступлением. О находке следует сообщить в банк — это поможет избежать уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU