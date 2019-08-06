В Саратове задержаны муж с женой, покупавшие деликатесы по чужой карточке
Женщина нашла карту в банкомате, а муж отправился по магазинам [видео]
Задержаны подозреваемые в краже банковской карты.
Изменить размер текста:
В Саратове полиция задержала супружескую пару, подозреваемую в краже банковской карты.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, карточку, которую забыл в банкомате предыдущий клиент, присвоила женщина.
При этом супруги не стали возвращать находку или сообщать в банк, а принялись тратить деньги. Муж в течение двух часов ходил по магазинам, покупал сначала сигареты, а потом дорогой алкоголь и деликатесы.
Полиция предупреждает, что присвоение чужой карты является преступлением. О находке следует сообщить в банк — это поможет избежать уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU