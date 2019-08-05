Перевозчику до аэропорта «Гагарин» заплатят 35 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-05T16:42:01+03:00

В день будет ходить 16 рейсов

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области определило победителя конкурса перевозчиков на маршрут №101Э Саратов — Аэропорт «Гагарин». Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Обязательное условие — 16 ежедневных рейсов протяженностью 37,4 км до аэропорта и 40,2 км в обратную сторону.

Автобус будет ехать от автовокзала через Тракторную улицу, проспекты 50 лет Октября и Строителей, миновать поселки Зоринский, Дубки и село Расловка.

На аукцион заявился ИП Воронов Алексей Юрьевич. Он предложил цену в 35,236 млн рублей.

Однако победителем выбрали АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций». Организация запросила 35,026 млн рублей.

Транспорт будет курсировать с раннего утра практически до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU