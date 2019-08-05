Перевозчику до аэропорта «Гагарин» заплатят 35 млн рублей
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области определило победителя конкурса перевозчиков на маршрут №101Э Саратов — Аэропорт «Гагарин». Аукцион размещен на сайте госзакупок.
Обязательное условие — 16 ежедневных рейсов протяженностью 37,4 км до аэропорта и 40,2 км в обратную сторону.
Автобус будет ехать от автовокзала через Тракторную улицу, проспекты 50 лет Октября и Строителей, миновать поселки Зоринский, Дубки и село Расловка.
На аукцион заявился ИП Воронов Алексей Юрьевич. Он предложил цену в 35,236 млн рублей.
Однако победителем выбрали АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций». Организация запросила 35,026 млн рублей.
Транспорт будет курсировать с раннего утра практически до полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU