В Заводском районе дерево рухнуло на газовую трубу

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-05T16:03:49+03:00

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В Заводском районе Саратова дерево разрушило трубу.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на 4-м Нагорном проезде.

От ураганного ветра тополь вырвало с корнем. Ствол рухнул на газовую трубу, ведущую к двухэтажному дому.

Фото соцсетей

Напомним, сегодня в Саратове бушует ураганный ветер. Синоптики ранее сообщали о порывах до 27 м/с. Уже несколько часов в городе валятся деревья, которые падают на машины, обрывают провода, перекрывают дороги и трамвайные пути. Кроме того, с пары домов сорвало крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU