В Заводском районе дерево рухнуло на газовую трубу
Тополь вырвало с корнем
Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова дерево разрушило трубу.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на 4-м Нагорном проезде.
От ураганного ветра тополь вырвало с корнем. Ствол рухнул на газовую трубу, ведущую к двухэтажному дому.
Фото соцсетей
Напомним, сегодня в Саратове бушует ураганный ветер. Синоптики ранее сообщали о порывах до 27 м/с. Уже несколько часов в городе валятся деревья, которые падают на машины, обрывают провода, перекрывают дороги и трамвайные пути. Кроме того, с пары домов сорвало крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU