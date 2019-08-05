2019-08-05T11:30:37+03:00
Общество

В Марксе водитель заклеивал номера, но все равно был оштрафован на 200 тыс. рублей

Приставы арестовали его иномарку
Екатерина Семенова
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Фото УФССП по Саратовской областиФото УФССП по Саратовской области
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Житель Марксовского района Саратовской области может лишиться иномарки за долги.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, гражданин накопил более 200 тыс. рублей по штрафам ГИБДД.

При этом водитель явно опасался их, так как предусмотрительно заклеивал номер автомобиля, рассчитывая таким образом избежать камер видеофиксации. Однако это ему не помогло.

В отношении автовладельца возбуждено 244 исполнительных производства. Добровольно гасить штрафы он не собирался, поэтому приставы арестовали и изъяли его автомобиль Volkswagen. Впоследствии машина может быть продана, если должник не расплатится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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