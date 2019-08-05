Работников Саратовской лесосеменной станции не проверял психиатр
Предприятие оштрафовали на 190 тыс. рублей
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Гострудинспекция области нашла нарушения в ГАУ «Саратовская межрайонная лесосеменная станция».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИТ, у работников не было средств индивидуальной защиты, они не проходили обязательный и периодический медосмотры и психиатрическое освидетельствование.
С мая 2018 по январь 2019 года зарплата на предприятии выплачивалась несвоевременно.
За выявленные нарушения работодателя оштрафовали на 190 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU