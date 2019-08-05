В Пугачеве сельчанин пытался украсть алкоголь из магазина
Его задержали
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Вчера, 4 августа, полиция Пугачевского района раскрыла грабеж из магазина на Вокзальной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 июля кто-то зашел в торговую точку и пытался унести коньяк марки Old Barrel стоимостью почти 400 рублей и виски Jameson, за который надо было заплатить 1 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержан 24-летний рецидивист из поселка Тургеневский.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU