В Пугачеве сельчанин пытался украсть алкоголь из магазина

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-05T08:47:00+03:00

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Вчера, 4 августа, полиция Пугачевского района раскрыла грабеж из магазина на Вокзальной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 июля кто-то зашел в торговую точку и пытался унести коньяк марки Old Barrel стоимостью почти 400 рублей и виски Jameson, за который надо было заплатить 1 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержан 24-летний рецидивист из поселка Тургеневский.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU