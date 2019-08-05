МЧС: Саратовскую область накрыли шквальный ветер и ливни
Ожидается сильный дождь и порывы
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В Саратовской области сегодня, 5 августа, продолжатся дождь и сильный ветер, как минувшей ночью.
- Местами пройдут ливни, грозы, град, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер подует с востока с переходом на юго-западное направление со скоростью 7-12 м/с и порывами до 20 м/с. Местами будет шквалистое усиление до 22-27 м/с.
Температура днем поднимется до +12…+17 градусов, а в некоторых местах области — до +25.
ИСТОЧНИК KP.RU