2019-08-03T09:38:08+03:00
Происшествия

В Саратове сын-рецидивист украл у матери телевизор

Пенсионерка пошла с заявлением в полицию
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 2 августа, раскрыла кражу у 76-летней пенсионерки.

- Женщина обратилась с заявлением 30 июля и рассказала, что ее 44-летний сын вытащил из квартиры по улице Радищева, где они живут вместе, телевизор Samsung за 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители задержали мужчину, с 1996 года периодически отбывающего наказания за кражи. В отношении него возбудили дело за грабеж.

Рецидивист во всем признался и рассказал, что продал телевизор в комиссионку за 3,1 тыс. рублей, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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