У поселка Дубки случилось смертельное ДТП
В столкновении Lada Granta и Opel погиб водитель отечественного авто
Изменить размер текста:
У поселка Дубки в Саратовском районе вчера вечером, 2 августа, столкнулись Lada Granta и Opel.
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, в результате ДТП погиб 45-летний водитель отечественного авто.
В аварии также пострадал 52-летний мужчина из иномарки. Его госпитализировали.
На месте работали ЦМК, областная служба спасения, ДПС и следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU