У поселка Дубки случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-03T08:13:24+03:00

В столкновении Lada Granta и Opel погиб водитель отечественного авто

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У поселка Дубки в Саратовском районе вчера вечером, 2 августа, столкнулись Lada Granta и Opel.

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, в результате ДТП погиб 45-летний водитель отечественного авто.

В аварии также пострадал 52-летний мужчина из иномарки. Его госпитализировали.

На месте работали ЦМК, областная служба спасения, ДПС и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU