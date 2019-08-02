Под Саратовом сельчанин второй раз вломился к женщине в дом
Его уже судили за это
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Суд признал 35-летнего жителя села Луговское виновным в незаконном проникновении в чужое жилище.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 25 мая пьяный мужчина постучал в окно своей знакомой, чтобы поговорить. Дверь не открыли, поэтому назойливый гость сломал замок и вошел внутрь
Угрозы вызова полиции заставили буяна уйти.
Ранее мужчину уже судили за незаконное проникновение к этой же женщине, однако тот отбыл наказание и вновь пошел на это.
Сельчанина обязали провести 240 часов на исправительных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU