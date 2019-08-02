В селе Быков Отрог чиновники незаконно отдали фермеру цистерну
Прокуратура добилась признания сделки незаконной
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Прокуратура Балакова выявила нарушения законодательства о муниципальной собственности в селе Быков Отрог.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в июне 2018 года администрация села и глава КФХ заключили договор безвозмездного пользования автоцистерной «КамАЗ». Сделка была заключена без проведения торгов.
Прокуратура направила в суд иск с требованием признать договор ничтожным, а сделку недействительной.
Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования. Цистерну вернут в муниципальную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU