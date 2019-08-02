2019-08-02T11:04:20+03:00
Происшествия

В Саратове четверо пьяных и разъяренных парней забили невиновного

Парень через два дня скончался, но злоумышленники не признают свою вину
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27, 32, 34 и 51-летнего местных жителей. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что днем 16 октября 2018 года четверо мужчин пили. Один из них — 27-летний — вспомнил, что ему звонила знакомая и жаловалась на зачастившего 32-летнего приятеля, после которого она недосчитывается вещей. Смелые пьяные злоумышленники пошли разбираться с обидчиком в гости к женщине, в поселок Юриш, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В доме дамы они увидели мужчину, на которого и жаловалась гражданка. Заметив компанию, гость бросился наутек.

Однако злоумышленникам нужно было выплеснуть агрессию. Они стали избивать 24-летнего незнакомца, находившегося в жилище, а после вынесли его на уличную дорогу и сбежали.

Хозяйка дома и соседи вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали, однако через два дня он скончался в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что парень умер от тупой травмы головы.

Злоумышленников заключили под стражу. Они не признали своей вины, однако следователи собрали достаточно доказательств и направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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