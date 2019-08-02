В Саратовской области 15 школ встретят учеников отремонтированными спортзалами

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-02T11:17:28+03:00

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В сельских школах Саратовской области ремонтируют спортзалы в рамках нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

По словам профильного министра региона Ирины Седовой, за последние пять лет отремонтированы залы в 118 школах области. В этом году ремонт и закупка нового оборудования ведутся в 15 спортзалах на сумму 19,3 млн рублей.

Во всех школах работы завершат до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU