В Саратовской области 15 школ встретят учеников отремонтированными спортзалами
Работы завершат до середины августа
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В сельских школах Саратовской области ремонтируют спортзалы в рамках нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.
По словам профильного министра региона Ирины Седовой, за последние пять лет отремонтированы залы в 118 школах области. В этом году ремонт и закупка нового оборудования ведутся в 15 спортзалах на сумму 19,3 млн рублей.
Во всех школах работы завершат до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU