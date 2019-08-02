В школе Вольска детям продавали слишком дорогие пирожные

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-02T10:33:35+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку в школах по нарушению порядка ценообразования при реализации продуктов питания.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, региональный комитет регулирования тарифов установил максимальные наценки, а в школе №5 Вольска их превышали.

На прилавках лежали шоколад, кофе, круассаны, всего 69 наименований товара с наценкой до 121%.

Виновное должностное лицо заплатило 25 тыс. рублей штрафа.

Подобные нарушения выявлены прокурорами Кировского и Ленинского районов Саратова. Они приняли аналогичные меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU