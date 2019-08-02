В Ртищеве женщина осталась на свободе после убийства подруги

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-02T08:34:52+03:00

Она оборонялась от нападавшей и нанесла ей смертельное ранение в шею

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В Ртищевском районе Саратовской области осудили 65-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в убийстве при превышении пределов обороны.

- Вечером 21 апреля 2019 года женщина пила с 61-летней подругой у дома на улице Горная. Во время застолья злоумышленница стала обвинять подругу в изменах с ее мужем. Приятельница оскорбилась и стала размахивать перед лицом гражданки ножом. Обороняясь, жительница Ртищева выхватила оружие и ударила им в шею потерпевшей, из-за чего та умерла, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от проникающего колото-резаного ранения шеи и массивной кровопотери.

Злоумышленница во всем призналась, ее приговорили к году и трем месяцам ограничения свободы.

Наказание не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU