СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-02T07:55:40+03:00

Компания решила прогуляться по лесу и не смогла найти дорогу назад

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Около улицы Лесокомбинатская в Энгельсе спасатели нашли заблудившихся туристов.

- Компания из двух женщин и двух мужчин в возрасте от 30 до 40 лет на автомобиле остановились у леса и решили прогуляться. Вскоре они поняли, что заплутали, и вызвали подмогу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сотрудники «Энгельс-Спаса» отследили звонок и через спутниковую связь нашли местоположение туристов.

Заблудившимся не понадобилась помощь врачей, их доставили до автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU