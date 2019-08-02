В Энгельсе спасатели нашли заблудившихся туристов
Компания решила прогуляться по лесу и не смогла найти дорогу назад
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Около улицы Лесокомбинатская в Энгельсе спасатели нашли заблудившихся туристов.
- Компания из двух женщин и двух мужчин в возрасте от 30 до 40 лет на автомобиле остановились у леса и решили прогуляться. Вскоре они поняли, что заплутали, и вызвали подмогу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Сотрудники «Энгельс-Спаса» отследили звонок и через спутниковую связь нашли местоположение туристов.
Заблудившимся не понадобилась помощь врачей, их доставили до автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU