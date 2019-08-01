Под Саратовом в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок
Четырехлетний мальчик находился в специальном кресле
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В Балашовском районе Саратовской области сегодня вечером, 1 августа, случилось смертельное ДТП.
- Около 18:30 на 571-м км трассы Р-22 опрокинулась «Лада Приора», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП на месте скончался 25-летний мужчина. 26-летняя женщина и четырехлетний мальчик госпитализированы. Ребенок находился в специальном кресле.
ИСТОЧНИК KP.RU