В Саратове мужчина сжег труп убитого бизнес-партнера

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-01T19:08:30+03:00

Перед этим он убил его сковородкой

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В Саратове вынесен приговор убийце и поджигателю трупа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сегодня, 1 июня, 44-летний мужчина признан Ленинском районным судом виновным.

Днем 8 февраля в своем доме на улице Песочная в Саратове он распивал алкоголь с приятелем из Энгельса. Между мужчинами возник конфликт на почве краха их совместного бизнеса.

Хозяин дома схватил сковороду, как последний аргумент, и ударил оппонента в висок. Потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник запихал труп в багажник своего авто «Лада Гранта» и отвез в гаражный массив на улице Техническая, в районе пересечения с проспектом 50 лет Октября. Там он облил тело бензином и поджег.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU