В Саратове мужчина сжег труп убитого бизнес-партнера
В Саратове вынесен приговор убийце и поджигателю трупа.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сегодня, 1 июня, 44-летний мужчина признан Ленинском районным судом виновным.
Днем 8 февраля в своем доме на улице Песочная в Саратове он распивал алкоголь с приятелем из Энгельса. Между мужчинами возник конфликт на почве краха их совместного бизнеса.
Хозяин дома схватил сковороду, как последний аргумент, и ударил оппонента в висок. Потерпевший скончался на месте.
Злоумышленник запихал труп в багажник своего авто «Лада Гранта» и отвез в гаражный массив на улице Техническая, в районе пересечения с проспектом 50 лет Октября. Там он облил тело бензином и поджег.
Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 13 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU