У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-01T15:47:11+03:00

Злоумышленник проник в комнату, пока сообщники отвлекали женщину на кухне

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В Саратове полиция задержала подозреваемых в краже денег у пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчины предложили установить женщине газоанализатор за 6 тыс. рублей. Пока двое работали на кухне, третий из комнаты украл 60 тыс. рублей.

- Задержанные могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений на территории Саратова и области, — заявила замначальника отдела по расследованию преступлений ОП №6, старший лейтенант юстиции Ольга Кондрашова.

Полиция просит пострадавших от действий подозреваемых обратиться в ближайший отдел или позвонить по телефонам: 8-937-267-78-05, 8-999-753-55-08, 02, с мобильного 102.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU