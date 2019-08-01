2019-08-01T15:47:11+03:00
Происшествия

У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора

Злоумышленник проник в комнату, пока сообщники отвлекали женщину на кухне
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Саратове полиция задержала подозреваемых в краже денег у пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчины предложили установить женщине газоанализатор за 6 тыс. рублей. Пока двое работали на кухне, третий из комнаты украл 60 тыс. рублей.

- Задержанные могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений на территории Саратова и области, — заявила замначальника отдела по расследованию преступлений ОП №6, старший лейтенант юстиции Ольга Кондрашова.

Полиция просит пострадавших от действий подозреваемых обратиться в ближайший отдел или позвонить по телефонам: 8-937-267-78-05, 8-999-753-55-08, 02, с мобильного 102.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта камер наблюдения поможет дисциплинировать водителей: Эксперт прокомментировал нововведение ГИБДД
Панков: Среди земляков — много болеющих за нашу область людей
«Кидаются на людей, голубей жрут»: житель Вольска пожаловался на бродячих собак
Под Балаковом в больнице скончался попавший в ДТП на угнанном авто подросток
Под Саратовом сельчане косили траву и нашли скелет
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №6
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для молодняка
Саратовцы болеют сифилисом чаще остальных россиян
У ершовской фирмы арестовали трактор за долги по налогам
Сформирован рейтинг контейнерных площадок двух районов Саратова
Под Саратовом перезахоронят останки пропавшего 78 лет назад красноармейца
Николай Панков запустил флешмоб #параслов64
На Танкистов столкнулись ВАЗ и Chevrolet Niva