У пенсионерки в Саратове украли 60 тыс. рублей при установке газоанализатора
В Саратове полиция задержала подозреваемых в краже денег у пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчины предложили установить женщине газоанализатор за 6 тыс. рублей. Пока двое работали на кухне, третий из комнаты украл 60 тыс. рублей.
- Задержанные могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений на территории Саратова и области, — заявила замначальника отдела по расследованию преступлений ОП №6, старший лейтенант юстиции Ольга Кондрашова.
Полиция просит пострадавших от действий подозреваемых обратиться в ближайший отдел или позвонить по телефонам: 8-937-267-78-05, 8-999-753-55-08, 02, с мобильного 102.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU