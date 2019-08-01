2019-08-01T14:50:38+03:00
Общество

Сформирован рейтинг контейнерных площадок двух районов Саратова

Екатерина Семенова
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) завершил формирование независимого рейтинга состояния контейнерных площадок Заводского и Ленинского районов Саратова. Ранее аналогичный реестр был составлен для Волжского района.

В ходе первичного анализа данных по Ленинскому району выявлено, что полностью требованиям СанПиНа соответствует 66% площадок, 26% — не соответствует ни по каким параметрам. Остальные 8% — это площадки, имеющие твердое основание, но зафиксированы отклонения по другим пунктам. В Заводском районе полностью соответствуют 40% площадок, 32% — не соответствуют ни по каким параметрам, с различными отклонениями от СанПиНа — 28%.

- Контейнерные площадки — зона ответственности собственников земельных участков, на которых они размещены, т. е. муниципалитетов или управляющих организаций. Прежде всего по внешнему виду площадок люди делают выводы о состоянии отрасли и качестве услуги, поэтому к их благоустройству и содержанию собственникам земли нужно подходить ответственно и выполнять свои обязательства в полном объеме, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Обследование и оценка состояния контейнерных площадок ведутся в каждом районе в зоне ответственности Регионального оператора. В реестре содержится описание состояния контейнерной площадки, учитывается наличие твердого основания, ограждения, месторасположение — на красной линии или на придомовой территории и другие параметры.

На площадки, полностью соответствующие нормативам СанПиН, Региональный оператор совместно с администрациями и управляющими организациями размещает информационные щиты, на которых указаны стандарты коммунальной услуги по обращению с ТКО и работы системы вывоза, а также контактный телефон для справок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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